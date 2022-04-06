Вторжение РФ в Украину – колоссальная ошибка и начало катастрофы Путина – Фирташ

"С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин, – вопреки интересам России и вопреки его собственным", – подчеркнул он.
Он отметил, что Путин бомбит города на востоке Украины, где "большинство людей говорят по-русски".
Фирташ "однозначно выступает против вторжения России" в Украину, заявлял его адвокат в комментарии "Экономической правде" в начале марта.
"Украинский народ не хочет этой войны, Украина не является угрозой для России. Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы Украина и украинский народ оставались сильными и независимыми", – сказано в заявлении представителя бизнесмена.
Кроме того, там говорится, что Фирташ не требует никаких изменений в статусе австрийской процедуры его экстрадиции, кроме разрешения австрийских властей на временный возврат в Украину с целью сделать все возможное для защиты своей страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.
Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.
В марте Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Фирташу в повторном рассмотрении дела об экстрадиции в США. На подачу апелляции у него было время до 30 марта. Издание Kurier пишет, что адвокаты бизнесмена сделали это.