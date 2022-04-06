Вторжение РФ в Украину – колоссальная ошибка и начало катастрофы Путина – Фирташ

Фирташ: Ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин Фото: ЕРА

"С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин, – вопреки интересам России и вопреки его собственным", – подчеркнул он.

Он отметил, что Путин бомбит города на востоке Украины, где "большинство людей говорят по-русски".

Фирташ "однозначно выступает против вторжения России" в Украину, заявлял его адвокат в комментарии "Экономической правде" в начале марта.

"Украинский народ не хочет этой войны, Украина не является угрозой для России. Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы Украина и украинский народ оставались сильными и независимыми", – сказано в заявлении представителя бизнесмена.

Кроме того, там говорится, что Фирташ не требует никаких изменений в статусе австрийской процедуры его экстрадиции, кроме разрешения австрийских властей на временный возврат в Украину с целью сделать все возможное для защиты своей страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)