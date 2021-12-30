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"Из-за политических обстоятельств". Компания Фирташа Group DF продала титановый бизнес в Крыму россиянам

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Согласно условиям соглашения, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя
Согласно условиям соглашения, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя
Фото: groupdf.com

Частное акционерное общество Ukrainian Chemical Products, ранее известное как "Крымский титан", входящее в титановый бизнес бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF, продало все свои активы в Крыму компании из России "Русский титан". Об этом 30 декабря в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"Из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи", – говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя.

"Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры", – сообщили в Group DF.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов, этот актив при нынешних условиях не представляет какого-либо интереса для международных покупателей.

"Надо понимать, что любые активы в Крыму попадают под санкции и не могут продавать свою продукцию за рубеж из-за нынешнего статуса полуострова. Это критически снизило стоимость актива", – отметил Арестархов.

По его словам, сделка не связана с персональными санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины против Фирташа, а работа по продаже крымского актива началась задолго до введения санкций.

https://www.facebook.com/GroupDF/posts/3514565412103495

Контекст:

В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Крыму в Киев, затем Group DF переименовало его в "Ukrainian Chemical Products". Компания входит в титановый бизнес Group DF, ее владельцем является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США.

16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела. Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот "категорически отрицает обвинения СНБО".

Теги: Россия, Дмитрий Фирташ, Армянск, Крымский титан, Ostchem, Group DF, активы, продажа, бизнесмен
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