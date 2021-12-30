"Из-за политических обстоятельств". Компания Фирташа Group DF продала титановый бизнес в Крыму россиянам

Согласно условиям соглашения, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя Фото: groupdf.com

"Из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи", – говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя.

"Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры", – сообщили в Group DF.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов, этот актив при нынешних условиях не представляет какого-либо интереса для международных покупателей.

"Надо понимать, что любые активы в Крыму попадают под санкции и не могут продавать свою продукцию за рубеж из-за нынешнего статуса полуострова. Это критически снизило стоимость актива", – отметил Арестархов.

По его словам, сделка не связана с персональными санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины против Фирташа, а работа по продаже крымского актива началась задолго до введения санкций.