Запорожский титано-магниевый комбинат окончательно вернули государству. Фирташ идет в Верховный Суд

Решение о возвращении комбината государству вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время, сообщили в суде. До вынесения решения суда 49% предприятия принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа.

В компании Tolexis Trading Limited заявили, что обжалуют решение Центрального апелляционного хозяйственного суда в Верховном Суде, сообщает LIGA.net. В заявлении компании сказано, что решение необоснованно, политически мотивировано и принято с рядом процессуальных нарушений.