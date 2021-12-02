Запорожский титано-магниевый комбинат окончательно вернули государству. Фирташ идет в Верховный Суд

Решение о возвращении комбината государству вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время, сообщили в суде. До вынесения решения суда 49% предприятия принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа.
В компании Tolexis Trading Limited заявили, что обжалуют решение Центрального апелляционного хозяйственного суда в Верховном Суде, сообщает LIGA.net. В заявлении компании сказано, что решение необоснованно, политически мотивировано и принято с рядом процессуальных нарушений.
ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана, сообщается на сайте предприятия.
Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.
В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США.
16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела. Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.
18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России. Адвокат Фирташа сообщил, что тот "категорически отрицает обвинения СНБО".
4 августа Хозяйственный суд Запорожской области вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства, удовлетворив иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины к компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".