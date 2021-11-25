В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что Кабмин дал старт их работе, но не выделил помещений

"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач относительно противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", – говорится в документе.

На сайте БЭБ 25 ноября назвали решение Кабмина стартом официального начала работы ведомства.

"По состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его предельной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию бюро. В то же время со стартом работы бюро продолжится кадровое доукомплектование центрального аппарата БЭБ и развитие его территориальных управлений", – говорится в сообщении.

В БЭБ подчеркнули, что, "несмотря на решение об официальном запуске работы бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений".

Запуск работы Бюро экономической безопасности до конца 2021 года был упомянут в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом.