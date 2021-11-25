В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что Кабмин дал старт их работе, но не выделил помещений

"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач относительно противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", – говорится в документе.
На сайте БЭБ 25 ноября назвали решение Кабмина стартом официального начала работы ведомства.
"По состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его предельной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию бюро. В то же время со стартом работы бюро продолжится кадровое доукомплектование центрального аппарата БЭБ и развитие его территориальных управлений", – говорится в сообщении.
В БЭБ подчеркнули, что, "несмотря на решение об официальном запуске работы бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений".
Запуск работы Бюро экономической безопасности до конца 2021 года был упомянут в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом.
Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.
В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал Вадим Мельник, который был назначен на должность 20 августа.
По состоянию на 22 ноября в БЭБ было трудоустроено 214 сотрудников.
По закону работу бюро должны были запустить, а Государственную фискальную службу должны были ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.