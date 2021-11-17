Рада приняла закон, необходимый для запуска Бюро экономической безопасности

Законопроект поддержали 296 парламентариев, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке к проекту сказано, что он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Проект устанавливает ответственность сотрудников БЭБ за административные нарушения, ответственность за незаконное использование названия и признаков принадлежности к бюро, увеличивает штраф за уклонение от уплаты налогов до 85–119 тыс. грн, сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Как пишет сайт партии "Слуга народа", также закон определяет подследственность БЭБ, закрепляет полномочия и права сотрудников бюро.

"Законопроект необходим для работы БЭБ. Закон о Бюро экономической безопасности передал БЭБ полномочия по осуществлению досудебного расследования, однако законодательной основы для этого не было", – пояснил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.