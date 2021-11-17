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Рада приняла закон, необходимый для запуска Бюро экономической безопасности

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Рада приняла во втором чтении законопроект №3959-1
Рада приняла во втором чтении законопроект №3959-1
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 17 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №3959-1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Законопроект поддержали 296 парламентариев, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке к проекту сказано, что он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Проект устанавливает ответственность сотрудников БЭБ за административные нарушения, ответственность за незаконное использование названия и признаков принадлежности к бюро, увеличивает штраф за уклонение от уплаты налогов до 85–119 тыс. грн, сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Как пишет сайт партии "Слуга народа", также закон определяет подследственность БЭБ, закрепляет полномочия и права сотрудников бюро.

"Законопроект необходим для работы БЭБ. Закон о Бюро экономической безопасности передал БЭБ полномочия по осуществлению досудебного расследования, однако законодательной основы для этого не было", – пояснил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу должны были ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, штраф, парламент, законопроект, Бюро экономической безопасности
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