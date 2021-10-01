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Бюро экономической безопасности не заработает ни в этом году, ни в начале следующего – глава "Ради громадського контролю"

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Глава БЭБ Мельник говорил, что в сентябре начать работу бюро не успевает, запуск перенесли на конец ноября
Глава БЭБ Мельник говорил, что в сентябре начать работу бюро не успевает, запуск перенесли на конец ноября
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник обещал запустить работу БЭБ в ноябре, но это объективно невозможно, считает глава общественной организации "Рада громадського контролю" Олег Шрам. Об этом он написал в Facebook.

Шрам опубликовал ответ на его запрос Министерства юстиции от 27 сентября, согласно которому документы для государственной регистрации Бюро экономической безопасности Украины еще не поступали.

Шрам напомнил, что Мельник был назначен директором бюро 20 августа. По закону, БЭБ должно было заработать с 25 сентября, но сделать это было невозможно по объективным причинам, отметил активист – для начала работы нужно было провести конкурс, назначить в штат как минимум 30% сотрудников, разработать и утвердить необходимые документы.

Теперь предполагается, что новый орган заработает до 25 ноября. Шрам считает, что и этот срок – нереальный. По его мнению, "очевидно, что это бюро в этом году, да и в начале следующего не заработает".

"На прошлой неделе Мельник анонсировал, что уже на этой будет дан старт конкурсным процедурам, а вчера – что уже сформированы квалификационные требования к аналитикам, детективам-аналитикам, IT-специалистам. Однако до сегодняшнего дня в открытом доступе так и не появилось ни единого нормативно-правового акта, необходимого для проведения конкурсов", – написал Шрам. 

Он отметил, что все нормативно-правовые акты БЭБ подлежат государственной регистрации в Минюсте, что также требует определенного времени, а после этого более месяца потребует только проведение конкурсов. 

https://www.facebook.com/oleg.shram/posts/6661851930523347

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

Теги: Министерство юстиции, документы, запуск, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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