Бюро экономической безопасности не заработает ни в этом году, ни в начале следующего – глава "Ради громадського контролю"

Глава БЭБ Мельник говорил, что в сентябре начать работу бюро не успевает, запуск перенесли на конец ноября Фото: Вадим Мельник / Facebook

Шрам опубликовал ответ на его запрос Министерства юстиции от 27 сентября, согласно которому документы для государственной регистрации Бюро экономической безопасности Украины еще не поступали.

Шрам напомнил, что Мельник был назначен директором бюро 20 августа. По закону, БЭБ должно было заработать с 25 сентября, но сделать это было невозможно по объективным причинам, отметил активист – для начала работы нужно было провести конкурс, назначить в штат как минимум 30% сотрудников, разработать и утвердить необходимые документы.

Теперь предполагается, что новый орган заработает до 25 ноября. Шрам считает, что и этот срок – нереальный. По его мнению, "очевидно, что это бюро в этом году, да и в начале следующего не заработает".

"На прошлой неделе Мельник анонсировал, что уже на этой будет дан старт конкурсным процедурам, а вчера – что уже сформированы квалификационные требования к аналитикам, детективам-аналитикам, IT-специалистам. Однако до сегодняшнего дня в открытом доступе так и не появилось ни единого нормативно-правового акта, необходимого для проведения конкурсов", – написал Шрам.

Он отметил, что все нормативно-правовые акты БЭБ подлежат государственной регистрации в Минюсте, что также требует определенного времени, а после этого более месяца потребует только проведение конкурсов.