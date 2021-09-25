Глава Бюро экономической безопасности заявил, что к бизнесу его ведомство будет приходить в третью очередь

Мельник говорит, что начинать будут с аналитической работы Фото: Вадим Мельник / Facebook

"Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы", – сказал он.

Глава БЭБ подчеркнул, "только в третью очередь" представители БЭБ будут заниматься бизнесменами.

"Идем к бизнесу и говорим: вы вследствие использования схемы уклонились. Пожалуйста, уплатите налоги либо самостоятельно (закон это позволяет), либо путем налоговых проверок", – объяснил Мельник.