ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Бюро экономической безопасности заявил, что к бизнесу его ведомство будет приходить в третью очередь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник говорит, что начинать будут с аналитической работы
Мельник говорит, что начинать будут с аналитической работы
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Свои расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет начинать не с бизнеса, заявил 25 сентября в эфире телеканала "Украина 24" глава ведомства Вадим Мельник.

"Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы", – сказал он.

Глава БЭБ подчеркнул, "только в третью очередь" представители БЭБ будут заниматься бизнесменами.

"Идем к бизнесу и говорим: вы вследствие использования схемы уклонились. Пожалуйста, уплатите налоги либо самостоятельно (закон это позволяет), либо путем налоговых проверок", – объяснил Мельник.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

Теги: налоги, бизнес, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS