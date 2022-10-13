Нардепы обратились в БЭБ и Офис генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов из Украины

Политик также сообщил в Telegram, что Кабинет Министров 5 августа утвердил список из 903 объектов, которые должны национализировать.
"Список был одобрен и в середине августа передан в СНБО. Но до сих пор неизвестно, что дальше с этими санкциями и войдут ли они в финальный список. Ждем, когда же наконец будут опубликованы. А чтобы проследить, успел ли кто-то "выпрыгнуть" из списков Кабмина, или нет, сбрасываю в комментарии приложение с полным перечнем этих объектов под санкции", – отметил Железняк.
Он добавил, что в списке КМУ нет "многих очень известных людей".
"Как раз сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций. Два требования к нашим правоохранителям: не допустить незаконного вывода этих активов; содействовать в выявлении, анализе и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов", – заявил нардеп.
В списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, указазаны: миллионер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, бывший гендиректор титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, бизнесмен, владелец московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, миллиардер, совладелец "Альфа-груп" Михаил Фридман, миллиардеры, крупные акционеры "Альфа-Групп" Герман Хан и Петр Авен, миллиардер Олег Дерипаска, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, российский миллиардер Владимир Евтушенков, российский бизнесмен из Брянска, построивший состояние на онлайн-букмекерах 1хBet и "1хСтавка" Роман Семиохин, коммерческий директор ООО "Букмекер Паб" (1хBet) Сергей Каршков и их бизнес-партнер Дмитрий Казорин.
Также в списке есть лица, финансирующие РФ, по данным Железняка, через:
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. В санкционном пакете – тысячи бизнесменов, чиновников и компаний, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный список", – сказал Данилов.