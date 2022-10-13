Нардепы обратились в БЭБ и Офис генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов из Украины

Политик также сообщил в Telegram, что Кабинет Министров 5 августа утвердил список из 903 объектов, которые должны национализировать.

"Список был одобрен и в середине августа передан в СНБО. Но до сих пор неизвестно, что дальше с этими санкциями и войдут ли они в финальный список. Ждем, когда же наконец будут опубликованы. А чтобы проследить, успел ли кто-то "выпрыгнуть" из списков Кабмина, или нет, сбрасываю в комментарии приложение с полным перечнем этих объектов под санкции", – отметил Железняк.

Он добавил, что в списке КМУ нет "многих очень известных людей".

"Как раз сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций. Два требования к нашим правоохранителям: не допустить незаконного вывода этих активов; содействовать в выявлении, анализе и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов", – заявил нардеп.

В списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, указазаны: миллионер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, бывший гендиректор титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, бизнесмен, владелец московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, миллиардер, совладелец "Альфа-груп" Михаил Фридман, миллиардеры, крупные акционеры "Альфа-Групп" Герман Хан и Петр Авен, миллиардер Олег Дерипаска, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, российский миллиардер Владимир Евтушенков, российский бизнесмен из Брянска, построивший состояние на онлайн-букмекерах 1хBet и "1хСтавка" Роман Семиохин, коммерческий директор ООО "Букмекер Паб" (1хBet) Сергей Каршков и их бизнес-партнер Дмитрий Казорин.

Также в списке есть лица, финансирующие РФ, по данным Железняка, через:

ООО "Газпром Экспорт"

ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат"

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"

ПАО "Пентопак"

ЧАО "Винницабытхим"

ООО "Татнефть-АЗС-Украина"

ООО "Полтава-Капитал"

ООО "Харьков-Капитал".