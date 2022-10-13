США думают о полном запрете на импорт российского алюминия. Рассматривают три варианта – Bloomberg

Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет, повышение тарифов до такого уровня, что это приведет к эффективному запрету, или введение санкций в отношении компании "Русал", которая производит металл для страны и которой ранее управлял российский миллиардер Олег Дерипаска.
Такой шаг, по информации агентства, будет иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия – потенциально потребители в США и других странах будут вынуждены спешить с поиском замены металла.
Официальный представитель Белого дома сообщил, что рассматриваются все варианты, однако пока никакого продвижения в этой теме не было.
При этом после новостей о возможном запрете мировые цены на металл выросли. Например, как отмечает Bloomberg, цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 1,5% (до $2340) в четверг после роста на 7,3% на предыдущей сессии. В то же время акции американского производителя Alcoa Corp. подскочили на 8,6%.
Россия является вторым в мире после Китая производителем алюминия, сообщает Bloomberg, имеющим решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности. Только в США поставки из России традиционно составляют около 10% от общего объема импорта алюминия.
США 6 апреля 2018 года объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску. В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена "Русал", En+ и "ЕвроСибЭнерго" выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.