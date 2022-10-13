США думают о полном запрете на импорт российского алюминия. Рассматривают три варианта – Bloomberg

Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет, повышение тарифов до такого уровня, что это приведет к эффективному запрету, или введение санкций в отношении компании "Русал", которая производит металл для страны и которой ранее управлял российский миллиардер Олег Дерипаска.

Такой шаг, по информации агентства, будет иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия – потенциально потребители в США и других странах будут вынуждены спешить с поиском замены металла.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что рассматриваются все варианты, однако пока никакого продвижения в этой теме не было.

При этом после новостей о возможном запрете мировые цены на металл выросли. Например, как отмечает Bloomberg, цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 1,5% (до $2340) в четверг после роста на 7,3% на предыдущей сессии. В то же время акции американского производителя Alcoa Corp. подскочили на 8,6%.