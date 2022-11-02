Оккупанты атаковали пригород Запорожья – Старух

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

В частности, 31 октября россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевают включить сигнал воздушной тревоги, объяснял 2 ноября Старух.