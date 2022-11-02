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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали пригород Запорожья – Старух

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Старух сообщил о вечернем ударе по предместью Запорожья
Старух сообщил о вечернем ударе по предместью Запорожья
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские войска атаковали вечером 2 ноября пригород Запорожья, сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг атаковал пригород Запорожья. Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", – написал он.

Подробностей удара Старух на момент публикации новости не раскрыл.

Во время атаки в Запорожской, а также в соседней с ней Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

В частности, 31 октября россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевают включить сигнал воздушной тревоги, объяснял 2 ноября Старух.


Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Александр Старух, российские оккупанты, воздушная тревога
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