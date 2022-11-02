В Запорожской ОВА объяснили, почему ПВО не успевает сбивать российские ракеты

По словам Старуха, в Запорожье особенная ситуация в связи с тем, что город очень близко к линии столкновения. На них летят не только крылатые ракеты, а и С-300, скорость которых – больше километра в секунду.

"Это (подлет ракеты. – "ГОРДОН") 45–50 секунд у них занимает, потому что Запорожье рядом с линией столкновения, и они прилетают очень быстро. Не всегда успевает ПВО сработать, и сирена фактически включается на 10–15 секунд раньше взрывов. Потому у нас ситуация в этом плане сложная", – сказал он.

Старух добавил, что в настоящее время удалось полностью восстановить поврежденные во время обстрела системы жизнеобеспечения.