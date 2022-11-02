В Запорожской ОВА объяснили, почему ПВО не успевает сбивать российские ракеты

По словам Старуха, в Запорожье особенная ситуация в связи с тем, что город очень близко к линии столкновения. На них летят не только крылатые ракеты, а и С-300, скорость которых – больше километра в секунду.
"Это (подлет ракеты. – "ГОРДОН") 45–50 секунд у них занимает, потому что Запорожье рядом с линией столкновения, и они прилетают очень быстро. Не всегда успевает ПВО сработать, и сирена фактически включается на 10–15 секунд раньше взрывов. Потому у нас ситуация в этом плане сложная", – сказал он.
Старух добавил, что в настоящее время удалось полностью восстановить поврежденные во время обстрела системы жизнеобеспечения.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали ракетами территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть населенных пунктов была обесточена.
В Запорожье россияне атаковали энергетический объект, из-за этого в Запорожье были проблемы со светом. Позже в тот же день город повторно подвергся атаке.