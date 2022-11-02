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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты превращают Мелитополь в военную базу – мэр города

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Россияне милитаризируют оккупированный Мелитополь
Россияне милитаризируют оккупированный Мелитополь
Фото: EPA

Российские оккупанты массово заселяются в дома жителей Мелитополя Запорожской области и собираются зимовать в городе. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире канала "Еспресо" 2 ноября, видео он опубликовал в Telegram.

По словам мэра, Мелитополь каждый день становится все более милитаризованным. Практически вся промышленность работает на оборону оккупантов.

Мелитопольскую промышленность переориентируют под нужды российских войск: на захваченном железобетонном заводе производят бетонные доты, которые используют на запорожском и херсонском направлениях. На машиностроительных заводах ремонтируют военную технику. Также через город везут вооружение, убивающее гражданских на юге и востоке страны.

"Теперь решили еще и жить в городе и селах. Захватчики селятся на предприятия, в школы и садики, а в последние недели и в частные дома, которые им нравятся. Судьба местных жителей оккупантов и их пособников не интересует. Именно поэтому я повторяю: Мелитополь ждет деоккупацию! Освобождение Мелитополя – ключ к освобождению всей Украины", – заявил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: промышленность, Мелитополь, военная техника, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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