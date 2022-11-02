Российские оккупанты превращают Мелитополь в военную базу – мэр города

По словам мэра, Мелитополь каждый день становится все более милитаризованным. Практически вся промышленность работает на оборону оккупантов.
Мелитопольскую промышленность переориентируют под нужды российских войск: на захваченном железобетонном заводе производят бетонные доты, которые используют на запорожском и херсонском направлениях. На машиностроительных заводах ремонтируют военную технику. Также через город везут вооружение, убивающее гражданских на юге и востоке страны.
"Теперь решили еще и жить в городе и селах. Захватчики селятся на предприятия, в школы и садики, а в последние недели и в частные дома, которые им нравятся. Судьба местных жителей оккупантов и их пособников не интересует. Именно поэтому я повторяю: Мелитополь ждет деоккупацию! Освобождение Мелитополя – ключ к освобождению всей Украины", – заявил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.