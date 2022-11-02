Российские оккупанты превращают Мелитополь в военную базу – мэр города

По словам мэра, Мелитополь каждый день становится все более милитаризованным. Практически вся промышленность работает на оборону оккупантов.

Мелитопольскую промышленность переориентируют под нужды российских войск: на захваченном железобетонном заводе производят бетонные доты, которые используют на запорожском и херсонском направлениях. На машиностроительных заводах ремонтируют военную технику. Также через город везут вооружение, убивающее гражданских на юге и востоке страны.

"Теперь решили еще и жить в городе и селах. Захватчики селятся на предприятия, в школы и садики, а в последние недели и в частные дома, которые им нравятся. Судьба местных жителей оккупантов и их пособников не интересует. Именно поэтому я повторяю: Мелитополь ждет деоккупацию! Освобождение Мелитополя – ключ к освобождению всей Украины", – заявил Федоров.