ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне отменяют на ЗАЭС украинские пропуска – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала марта ЗАЭС находится под оккупацией российских военных
С начала марта ЗАЭС находится под оккупацией российских военных
Фото: ЕРА

На Запорожской атомной станции в Энергодаре российские оккупанты аннулируют пропускные документы украинского образца для персонала, а на крыше одного из энергоблоков расположили противодронную технику. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 2 ноября сообщило в Telegram.

По его данным, россияне требуют у лицензированных сотрудников оперативной смены ЗАЭС до 2 ноября подписать контракт с "Росатомом" или отказаться от него. Остальному персоналу станции выставлен срок – до 1 ноября.

Пропуска, оформленные по украинскому стандарту, в ближайшее время будут аннулированы. Инженерно-технических работников станции на рабочие места уже не допускают, доступ к рабочим местам сохранился только у оперативных смен управления, говорится в сообщении.

"На крыше пятого энергоблока установлено радиолокационное оборудование для борьбы со средствами украинской аэроразведки. В промышленной зоне ЗАЭС появилась очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей", – пишет ГУР МО.

Также сообщается, что в Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15–20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещения целесообразно производить с 9.00 до 15.00, позже растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: Запорожская область, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались G
Алеся БАЦМАН
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (206811)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (197713)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (115736)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (95713)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (77879)
6
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (63670)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (62795)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (49161)
 
 
 
 