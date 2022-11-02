Россияне отменяют на ЗАЭС украинские пропуска – ГУР Минобороны

С начала марта ЗАЭС находится под оккупацией российских военных Фото: ЕРА

По его данным, россияне требуют у лицензированных сотрудников оперативной смены ЗАЭС до 2 ноября подписать контракт с "Росатомом" или отказаться от него. Остальному персоналу станции выставлен срок – до 1 ноября.

Пропуска, оформленные по украинскому стандарту, в ближайшее время будут аннулированы. Инженерно-технических работников станции на рабочие места уже не допускают, доступ к рабочим местам сохранился только у оперативных смен управления, говорится в сообщении.

"На крыше пятого энергоблока установлено радиолокационное оборудование для борьбы со средствами украинской аэроразведки. В промышленной зоне ЗАЭС появилась очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей", – пишет ГУР МО.

Также сообщается, что в Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15–20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещения целесообразно производить с 9.00 до 15.00, позже растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.