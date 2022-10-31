Россия спровоцировала экологическую катастрофу на ЗАЭС – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" заявили, что из-за остановки энергоблоков теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС Фото: EPA

В компании заявили, что из-за остановки энергоблоков ЗАЭС теплая вода не попадает в пруд-охладитель станции. В результате температура воды упала до около +13 ˚С, что привело к массовой смерти рыбы в пруду.

"В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, то на берег будет выброшено около тысячи тонн дохлой рыбы.