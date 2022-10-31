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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия спровоцировала экологическую катастрофу на ЗАЭС – "Энергоатом"

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В "Энергоатоме" заявили, что из-за остановки энергоблоков теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС
В "Энергоатоме" заявили, что из-за остановки энергоблоков теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС
Фото: EPA

Российские оккупанты уничтожают экологическую составляющую работы Запорожской атомной электростанции, что приводит к экологической катастрофе. Об этом сообщила 31 октября в Telegrаm украинская компания "Энергоатом".

В компании заявили, что из-за остановки энергоблоков ЗАЭС теплая вода не попадает в пруд-охладитель станции. В результате температура воды упала до около +13 ˚С, что привело к массовой смерти рыбы в пруду.

"В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, то на берег будет выброшено около тысячи тонн дохлой рыбы.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: Россия, Украина, экология, смерть, война, катастрофа, вода, Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, рыба, война России против Украины, турбины, электростанция, российские оккупанты, выбросы, ЗАЭС
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