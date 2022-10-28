На сотрудничество с "Росатомом" пошли около 100 сотрудников ЗАЭС из оставшихся в оккупации 6700 – "Энергоатом"

"В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым управляет "Росатом". [...] Из 6700 сотрудников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, всего около сотни подписали контракты с "Росатомом", – говорится в сообщении.
В украинской компании подчеркнули, что подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией "согласились под давлением захватчиков, еще 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию".
"Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает. [...] Похвастаться большим успехом на ЗАЭС рашисты не могут. Тем более что, даже несмотря на все их давление и угрозы, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов", – пишет "Энергоатом".
Его представители отметили, что некоторые сотрудники ЗАЭС, в том числе среди руководства станции, добровольно пошли на сотрудничество с врагом.
"Свои действия они мотивируют в большинстве своем желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков. Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения ее под полный контроль Украины", – заявили в "Энергоатоме".
По данным украинской компании, уговаривать сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом" прибыл в том числе глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"ЗАЭС посетили путинские прихвостни, пытающиеся склонить персонал к сотрудничеству. [...] Они должны продемонстрировать хоть какие-то успехи и убедить персонал станции, имеющей такое большое значение для России, подписать контракты с фейковой организацией. [...] Но кого бы захватчики ни отправляли на временно оккупированную ЗАЭС, это не сработает. Ведь Запорожская АЭС – это Украина", – заявили в "Энергоатоме".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 октября "Энергоатом" сообщал, что оккупанты "с удвоенной силой давят" на персонал ЗАЭС для сотрудничества с "Росатомом".
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.
Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.