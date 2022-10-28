На сотрудничество с "Росатомом" пошли около 100 сотрудников ЗАЭС из оставшихся в оккупации 6700 – "Энергоатом"

"В течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым управляет "Росатом". [...] Из 6700 сотрудников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, всего около сотни подписали контракты с "Росатомом", – говорится в сообщении.

В украинской компании подчеркнули, что подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией "согласились под давлением захватчиков, еще 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию".

"Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает. [...] Похвастаться большим успехом на ЗАЭС рашисты не могут. Тем более что, даже несмотря на все их давление и угрозы, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов", – пишет "Энергоатом".

Его представители отметили, что некоторые сотрудники ЗАЭС, в том числе среди руководства станции, добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

"Свои действия они мотивируют в большинстве своем желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков. Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения ее под полный контроль Украины", – заявили в "Энергоатоме".

По данным украинской компании, уговаривать сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом" прибыл в том числе глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"ЗАЭС посетили путинские прихвостни, пытающиеся склонить персонал к сотрудничеству. [...] Они должны продемонстрировать хоть какие-то успехи и убедить персонал станции, имеющей такое большое значение для России, подписать контракты с фейковой организацией. [...] Но кого бы захватчики ни отправляли на временно оккупированную ЗАЭС, это не сработает. Ведь Запорожская АЭС – это Украина", – заявили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 октября "Энергоатом" сообщал, что оккупанты "с удвоенной силой давят" на персонал ЗАЭС для сотрудничества с "Росатомом".