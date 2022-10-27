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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин признал, что на Запорожской АЭС было тяжелое оружие россиян, и назвал "чушью" требование убрать остальное

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Оккупанты захватили ЗАЭС в марте
Оккупанты захватили ЗАЭС в марте
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил 27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", что на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области было тяжелое оружие. Трансляцию вел YouTube-канал "Реальное время".

По словам Путина, в разговоре с ним "один из западных лидеров" говорил ему: "Уберите тяжелое оружие с Запорожской АЭС".

"Я говорю: "Согласен". Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжелого оружия. "Другое уберите" [просили]. Чушь какая-то, понимаете?" – сказал глава Кремля.

Он также признал, что в курсе того, что в мире знают об обстрелах ЗАЭС российскими оккупантами. При этом Путин, как и другие представители российских властей, утверждает, что это делают ВСУ, потому что станцию контролируют россияне.

Путин также заявил, что на ЗАЭС живут представители МАГАТЭ и "они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, оружие, война, военные, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, ЗАЭС
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