Путин признал, что на Запорожской АЭС было тяжелое оружие россиян, и назвал "чушью" требование убрать остальное

По словам Путина, в разговоре с ним "один из западных лидеров" говорил ему: "Уберите тяжелое оружие с Запорожской АЭС".

"Я говорю: "Согласен". Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжелого оружия. "Другое уберите" [просили]. Чушь какая-то, понимаете?" – сказал глава Кремля.

Он также признал, что в курсе того, что в мире знают об обстрелах ЗАЭС российскими оккупантами. При этом Путин, как и другие представители российских властей, утверждает, что это делают ВСУ, потому что станцию контролируют россияне.

Путин также заявил, что на ЗАЭС живут представители МАГАТЭ и "они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят".

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