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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ведет незаконное строительство на ЗАЭС, Украина обратилась в МАГАТЭ

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ЗАЭС была захвачена Россией в начале марта
ЗАЭС была захвачена Россией в начале марта
Фото: ЕРА

Россия незаконно строит на территории Запорожской атомной электростанции какой-то объект, что именно там происходит, властям Украины неизвестно.

Об этом 27 октября заявил и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности – Олег Кориков, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ"

"Госатомрегулирование уже обратилось в МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", – отметил Кориков. 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве. 

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, строительство, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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