Генштаб ВСУ: Во время отступления оккупанты могут прибегнуть к серии подрывов на территории ЗАЭС и жилмассивов

Россияне могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на харьковском направлении, и, учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" любой гуманности, соблюдения международных конвенций, а также паталогическое вранье всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", – сказал Громов. – Наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращением временно оккупированных территорий на выжженую землю и с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий".

В то же время, учитывая последние информвбросы РФ относительно "грязной бомбы", в Генштабе не исключили, что оккупанты "могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины".

"Даже прогнозируемые российскими военными… последствия техногенной катастрофы на Запорожской АЭС были предусмотрены с учетом направления ветра, а соответственно, и распространения угроз… в западном направлении, что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности", – подчеркнул Громов.

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