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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Во время отступления оккупанты могут прибегнуть к серии подрывов на территории ЗАЭС и жилмассивов

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Россияне могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Россияне могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупационные войска во время отступления с захваченных ими территорий Украины могут прибегнуть к проведению серии терактов.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на харьковском направлении, и, учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" любой гуманности, соблюдения международных конвенций, а также паталогическое вранье всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", – сказал Громов. – Наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращением временно оккупированных территорий на выжженую землю и с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий".

В то же время, учитывая последние информвбросы РФ относительно "грязной бомбы", в Генштабе не исключили, что оккупанты "могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины".

"Даже прогнозируемые российскими военными… последствия техногенной катастрофы на Запорожской АЭС были предусмотрены с учетом направления ветра, а соответственно, и распространения угроз… в западном направлении, что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности", – подчеркнул Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

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