Правительство Словении поймало МИД РФ на подтасовке. Россияне использовали в посте об "украинской грязной бомбе" фото из Словении 12-летней давности

В МИД РФ проявили небрежность при подготовке фейка о якобы украинской "грязной бомбе" Фото: МИД России / Facebook

В Словении отреагировали на пост МИД РФ, опубликованный 24 октября в англоязычном Twitter-аккаунте ведомства, который иллюстрировали четыре фотографии.

"По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", – утверждал МИД РФ со ссылкой на информацию российского минобороны.

Словенское правительство, в свою очередь, заявило, что кадры были сделаны в 2010 году, принадлежат Словенскому национальному агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и, таким образом, к сегодняшнему дню отношения не имеют.

"Радиоактивные отходы в Словении хранятся надежно и под наблюдением. Они не используются для создания каких бы то ни было "грязных бомб", – заверило правительство страны.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

В словенском правительстве отметили, что изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.

It was used for professional presentations for the general and interested public as an explanatory material. The photo shows smoke detectors that are subject to general use. — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno".

В правительстве Словении объяснили, что речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании.

"Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни одного из тех, которые перечислены в таблице под фотографией", – сказано в сообщении.

Правительство Словении добавило, что МИД РФ использовал изображение без ведома ARAO.