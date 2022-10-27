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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Словении поймало МИД РФ на подтасовке. Россияне использовали в посте об "украинской грязной бомбе" фото из Словении 12-летней давности

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В МИД РФ проявили небрежность при подготовке фейка о якобы украинской "грязной бомбе"
В МИД РФ проявили небрежность при подготовке фейка о якобы украинской "грязной бомбе"
Фото: МИД России / Facebook

Правительство Словении 25 октября в Twitter обратило внимание на публикацию российского министерства иностранных дел, в котором шла речь о якобы изготовлении "грязной бомбы" Украиной.

В Словении отреагировали на пост МИД РФ, опубликованный 24 октября в англоязычном Twitter-аккаунте ведомства, который иллюстрировали четыре фотографии.

"По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", – утверждал МИД РФ со ссылкой на информацию российского минобороны.

Словенское правительство, в свою очередь, заявило, что кадры были сделаны в 2010 году, принадлежат Словенскому национальному агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и, таким образом, к сегодняшнему дню отношения не имеют.

"Радиоактивные отходы в Словении хранятся надежно и под наблюдением. Они не используются для создания каких бы то ни было "грязных бомб", – заверило правительство страны.

В словенском правительстве отметили, что изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno".

В правительстве Словении объяснили, что речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании.

"Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни одного из тех, которые перечислены в таблице под фотографией", – сказано в сообщении.

Правительство Словении добавило, что МИД РФ использовал изображение без ведома ARAO.

Контекст:

"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ, объясняли в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. Она не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность такого оружия – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. 

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. 26 октября о "грязной бомбе" заговорил и президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии CNN 26 октября отверг заявления российских оккупантов о якобы работе Украины над "грязной бомбой".

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