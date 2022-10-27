Правительство Словении поймало МИД РФ на подтасовке. Россияне использовали в посте об "украинской грязной бомбе" фото из Словении 12-летней давности

В Словении отреагировали на пост МИД РФ, опубликованный 24 октября в англоязычном Twitter-аккаунте ведомства, который иллюстрировали четыре фотографии.
"По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", – утверждал МИД РФ со ссылкой на информацию российского минобороны.
Словенское правительство, в свою очередь, заявило, что кадры были сделаны в 2010 году, принадлежат Словенскому национальному агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и, таким образом, к сегодняшнему дню отношения не имеют.
"Радиоактивные отходы в Словении хранятся надежно и под наблюдением. Они не используются для создания каких бы то ни было "грязных бомб", – заверило правительство страны.
Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022
В словенском правительстве отметили, что изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.
It was used for professional presentations for the general and interested public as an explanatory material. The photo shows smoke detectors that are subject to general use.— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022
На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno".
В правительстве Словении объяснили, что речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании.
"Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни одного из тех, которые перечислены в таблице под фотографией", – сказано в сообщении.
Правительство Словении добавило, что МИД РФ использовал изображение без ведома ARAO.
They contain a radioactive source, but not any of radioactive sources listed in the table below the photo. The photo was published without the knowledge of ARAO.— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022
"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ, объясняли в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. Она не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность такого оружия – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. 26 октября о "грязной бомбе" заговорил и президент России Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии CNN 26 октября отверг заявления российских оккупантов о якобы работе Украины над "грязной бомбой".