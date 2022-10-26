"Этот вопрос стал чем-то вроде шутки". Буданов прокомментировал российскую дезинформацию о "грязной бомбе"

Отвечая корреспонденту CNN Нику Робертсону, Буданов заметил, что вопрос о "грязной бомбе" стал уже "чем-то вроде шутки". Глава ГУР МО заявил, что Украина не работает над "грязной бомбой" и не готовится к ее применению.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. 26 октября о "грязной бомбе" заговорил и президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".