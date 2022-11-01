Оккупанты установили на крыше энергоблока ЗАЭС военное оборудование, в Энергодар прибыли кадыровцы – ГУР

По информации ГУР, инженерно-технических работников станции не допускают на рабочие места. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

"В Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15–20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 9.00 до 15.00. После 15.00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Также на крыше пятого энергоблока ЗАЭС, сообщили в ГУР, установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. При этом на промышленной зоне станции размещена смена оккупантов, а командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Кроме этого, оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам смены ЗАЭС, что до 2 ноября они должны определиться по поводу подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря.