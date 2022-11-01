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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты установили на крыше энергоблока ЗАЭС военное оборудование, в Энергодар прибыли кадыровцы – ГУР

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Российские оккупанты не допускают инженерно-технических работников ЗАЭС на рабочие места
Российские оккупанты не допускают инженерно-технических работников ЗАЭС на рабочие места
Фото: EPA

В ближайшее время российские оккупанты аннулируют пропуска украинского образца на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщило 1 ноября Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

По информации ГУР, инженерно-технических работников станции не допускают на рабочие места. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

"В Энергодар прибыли так называемые кадыровцы, которые патрулируют группами по 15–20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 9.00 до 15.00. После 15.00 растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Также на крыше пятого энергоблока ЗАЭС, сообщили в ГУР, установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. При этом на промышленной зоне станции размещена смена оккупантов, а командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Кроме этого, оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам смены ЗАЭС, что до 2 ноября они должны определиться по поводу подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок до 1 декабря.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: Россия, Украина, война, разведка, Запорожская область, лицензия, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, электростанция, российские оккупанты, ЗАЭС
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