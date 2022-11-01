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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли украинских детей из Мелитополя в РФ – Федоров

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Россияне незаконно вывозят детей из Украины
Россияне незаконно вывозят детей из Украины
Фото: EPA

Оккупанты в Мелитополе Запорожской области вывозят украинских детей в разные регионы России под предлогом каникул. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 1 ноября в эфире информационного телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"К сожалению, сегодня россияне совершают настоящий террор на территории Мелитополя, начиная с того, что издеваются над нашими детьми: со вчерашнего дня в Мелитополе рашисты объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ", – сказал Федоров.

Он отметил, что такую практику они уже применили на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и до сих пор не вернули их, а лишь обратились к родителям за зимними вещами.

Также Федоров рассказал, что в городе массово вводится военная цензура.

"Если ранее оккупанты ограничили пользование украинским интернетом, мобильной связью, телевидением и радиовещанием, то сейчас уже запрещают в собственных телефонах пользоваться украинскими пабликами и каналами в мессенджерах. Они просто останавливают людей на улицах и если находят украинский контент, то выписывают штраф. Если это будет повторно, то будут забирать на профилактические беседы или в плен в комендатуру или свои военные части", – сказал он.

Мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты пытаются наладить городские коммуникации, однако вчера в Бердянске произошел взрыв газопровода из-за того, что они неквалифицированно проводят работу.

"Мы переживаем, что будет в Мелитополе с газопроводом, который они пытаются запустить", – сказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, дети, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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