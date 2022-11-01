Оккупанты вывезли украинских детей из Мелитополя в РФ – Федоров

"К сожалению, сегодня россияне совершают настоящий террор на территории Мелитополя, начиная с того, что издеваются над нашими детьми: со вчерашнего дня в Мелитополе рашисты объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ", – сказал Федоров.

Он отметил, что такую практику они уже применили на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и до сих пор не вернули их, а лишь обратились к родителям за зимними вещами.

Также Федоров рассказал, что в городе массово вводится военная цензура.

"Если ранее оккупанты ограничили пользование украинским интернетом, мобильной связью, телевидением и радиовещанием, то сейчас уже запрещают в собственных телефонах пользоваться украинскими пабликами и каналами в мессенджерах. Они просто останавливают людей на улицах и если находят украинский контент, то выписывают штраф. Если это будет повторно, то будут забирать на профилактические беседы или в плен в комендатуру или свои военные части", – сказал он.

Мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты пытаются наладить городские коммуникации, однако вчера в Бердянске произошел взрыв газопровода из-за того, что они неквалифицированно проводят работу.

"Мы переживаем, что будет в Мелитополе с газопроводом, который они пытаются запустить", – сказал он.