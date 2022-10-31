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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генеральный прокурор назвал число украинских детей, которых незаконно вывезли россияне

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Андрей Костин рассказал о депортированных оккупантами украинцах
Андрей Костин рассказал о депортированных оккупантами украинцах
Фото: EPA

Правоохранители установили, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября.

"Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования", – отметил он.

Костин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.

"Фактическая цифра может быть в десятки раз больше, но мы опираемся на данные, установленные в ходе следствия. Такие факты расследуются более чем в 50 уголовных производствах. Например, расследуется случай незаконного перемещения оккупационными войсками гражданских лиц – граждан Украины (предварительно, около 100 человек) из поселка городского типа Бородянка Киевской области на территорию республики Беларусь", – рассказал он.

Генпрокурор напомнил, что конвенция о предотвращении преступления геноцида прямо определяет, что насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую с целью уничтожения первой является преступлением геноцида. 

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

26 октября детский омбудсмен России Мария Львова-Белова рассказала, что незаконно усыновила ребенка, которого вывезли из Мариуполя.

Теги: геноцид, депортация, дети, война России против Украины, Андрей Костин, Офис генпрокурора
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