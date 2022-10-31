Генеральный прокурор назвал число украинских детей, которых незаконно вывезли россияне

"Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования", – отметил он.

Костин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.

"Фактическая цифра может быть в десятки раз больше, но мы опираемся на данные, установленные в ходе следствия. Такие факты расследуются более чем в 50 уголовных производствах. Например, расследуется случай незаконного перемещения оккупационными войсками гражданских лиц – граждан Украины (предварительно, около 100 человек) из поселка городского типа Бородянка Киевской области на территорию республики Беларусь", – рассказал он.

Генпрокурор напомнил, что конвенция о предотвращении преступления геноцида прямо определяет, что насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую с целью уничтожения первой является преступлением геноцида.