Генпрокурор Украины: Мы почти ежедневно работаем с командой прокурора МУС Каримом Ханом, я лично с ним на постоянной связи

"Мы почти ежедневно работаем с командой прокурора МУС Каримом Ханом, я лично с ним на постоянной связи. Его команда, усиленная прокурорами, которые будут концентрироваться только на делах Украины, находится здесь. В целом у нас есть понимание того, что мы хотим сделать в ближайшие месяцы. Раскрывать детали не буду", – сказал Костин.

Генпрокурор пояснил, что Офис прокурора МУС проводит собственное расследование, у него есть собственные возможности сбора доказательств. В частности, он может вести расследование на территориях, к которым у украинских прокуроров нет доступа или они "по объективным причинам не могут установить все обстоятельства преступления". В частности, по словам Костина, это касается дел по Мариуполю.

"По всем делам, которые могут рассматриваться и быть переданы в офис прокурора МУС и потом уже – в МУС, мы ведем собственное расследование, но понимаем, что по некоторым из них МУС будет лучшей площадкой", – подчеркнул Костин.

Также он обратил внимание на то, что МУС способен обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления и геноцид представителей высшего военного и политического руководства РФ, включая тех, кто имеет иммунитет перед национальной юрисдикцией.

"МУС – это суд, в котором у подозреваемых нет иммунитета. Мы хотим, чтобы [президент РФ Владимир] Путин, высшее военно-политическое руководство России и все их приспешники отвечали перед МУС и спецтрибуналом. И это юридически возможно", – сказал Костин.