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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генпрокурор Украины: Мы почти ежедневно работаем с командой прокурора МУС Каримом Ханом, я лично с ним на постоянной связи

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Хан (слева) и Костин (справа) поддерживают постоянный контакт
Хан (слева) и Костин (справа) поддерживают постоянный контакт
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram (архив)

В команду прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана вошли прокуроры, которые будут заниматься в первую очередь делами Украины, у Офиса генпрокурора Украины есть четкое понимание совместной работы на ближайшие месяцы. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы почти ежедневно работаем с командой прокурора МУС Каримом Ханом, я лично с ним на постоянной связи. Его команда, усиленная прокурорами, которые будут концентрироваться только на делах Украины, находится здесь. В целом у нас есть понимание того, что мы хотим сделать в ближайшие месяцы. Раскрывать детали не буду", – сказал Костин.

Генпрокурор пояснил, что Офис прокурора МУС проводит собственное расследование, у него есть собственные возможности сбора доказательств. В частности, он может вести расследование на территориях, к которым у украинских прокуроров нет доступа или они "по объективным причинам не могут установить все обстоятельства преступления". В частности, по словам Костина, это касается дел по Мариуполю.

"По всем делам, которые могут рассматриваться и быть переданы в офис прокурора МУС и потом уже – в МУС, мы ведем собственное расследование, но понимаем, что по некоторым из них МУС будет лучшей площадкой", – подчеркнул Костин.

Также он обратил внимание на то, что МУС способен обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления и геноцид представителей высшего военного и политического руководства РФ, включая тех, кто имеет иммунитет перед национальной юрисдикцией.

"МУС – это суд, в котором у подозреваемых нет иммунитета. Мы хотим, чтобы [президент РФ Владимир] Путин, высшее военно-политическое руководство России и все их приспешники отвечали перед МУС и спецтрибуналом. И это юридически возможно", – сказал Костин. 

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеВ Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан. 

По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.

В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины

Теги: Мариуполь, расследование, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Андрей Костин, Карим Хан, военное преступление
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