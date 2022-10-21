Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала в Гааге для суда над Путиным. Кулеба отреагировал

"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – написал Сьордсма.

Majority of Dutch parliament in favour of establishing a special tribunal to judge Russia's act of aggression against Ukraine.



We can and must bring Putin to justice — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022

Депутат добавил, что необходимо помешать Путину, который "ответственен за ужасную войну в Украине", остаться безнаказанным.

We moeten voorkomen dat Poetin, die achter de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zit, er straffeloos mee weg komt als deze oorlog voorbij is.



Daarom:



https://t.co/puuh1OF2fZ — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022

В партии D66, которую представляет Сьордсма, считают логичным провести такой трибунал в Гааге, называя его "международным городом мира", пишет RTL. Отмечается, что в Гааге уже находится Международный уголовный суд, кроме того, ранее специальные трибуналы в Гааге успешно выносили приговоры военным преступникам, в частности трибунал по бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

По словам Сьордсмы, для судебного преследования Путина в будущем необходим отдельный трибунал. Народный депутат уже окрестил его "путинским трибуналом".

"Потому что через Международный уголовный суд это сейчас юридически невозможно. Нет ни одного трибунала, который мог бы судить его сейчас", – заявил депутат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал, поблагодарив всех членов Палаты представителей Нидерландов, которые поддержали создание специального трибунала по делу об агрессии против Украины.

"Путин и его окружение должны предстать перед судом за совершение этого преступления. Спрос на справедливость продолжает расти", – заявил Кулеба.