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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала в Гааге для суда над Путиным. Кулеба отреагировал

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Парламент Нидерландов поддержал идею создания "путинского трибунала" в Гааге
Парламент Нидерландов поддержал идею создания "путинского трибунала" в Гааге
Фото: EPA

Большинство депутатов парламента Нидерландов поддерживает создание специального международного трибунала для суда над президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 октября сообщил в Twitter один из инициаторов резолюции парламента, депутат от партии D66 Сьорд Вимер Сьордсма.

"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – написал Сьордсма.

Депутат добавил, что необходимо помешать Путину, который "ответственен за ужасную войну в Украине", остаться безнаказанным.

В партии D66, которую представляет Сьордсма, считают логичным провести такой трибунал в Гааге, называя его "международным городом мира", пишет RTL. Отмечается, что в Гааге уже находится Международный уголовный суд, кроме того, ранее специальные трибуналы в Гааге успешно выносили приговоры военным преступникам, в частности трибунал по бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

По словам Сьордсмы, для судебного преследования Путина в будущем необходим отдельный трибунал. Народный депутат уже окрестил его "путинским трибуналом".

"Потому что через Международный уголовный суд это сейчас юридически невозможно. Нет ни одного трибунала, который мог бы судить его сейчас", – заявил депутат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал, поблагодарив всех членов Палаты представителей Нидерландов, которые поддержали создание специального трибунала по делу об агрессии против Украины.

"Путин и его окружение должны предстать перед судом за совершение этого преступления. Спрос на справедливость продолжает расти", – заявил Кулеба.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

5 октября предложил создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии против Украины, который дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости такого трибунала.

Верховная Рада Украины 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании специального трибунала.

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