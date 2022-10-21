Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала в Гааге для суда над Путиным. Кулеба отреагировал

"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – написал Сьордсма.
Majority of Dutch parliament in favour of establishing a special tribunal to judge Russia's act of aggression against Ukraine.— Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022
We can and must bring Putin to justice
Депутат добавил, что необходимо помешать Путину, который "ответственен за ужасную войну в Украине", остаться безнаказанным.
We moeten voorkomen dat Poetin, die achter de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zit, er straffeloos mee weg komt als deze oorlog voorbij is.— Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022
Daarom:
https://t.co/puuh1OF2fZ
В партии D66, которую представляет Сьордсма, считают логичным провести такой трибунал в Гааге, называя его "международным городом мира", пишет RTL. Отмечается, что в Гааге уже находится Международный уголовный суд, кроме того, ранее специальные трибуналы в Гааге успешно выносили приговоры военным преступникам, в частности трибунал по бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.
По словам Сьордсмы, для судебного преследования Путина в будущем необходим отдельный трибунал. Народный депутат уже окрестил его "путинским трибуналом".
"Потому что через Международный уголовный суд это сейчас юридически невозможно. Нет ни одного трибунала, который мог бы судить его сейчас", – заявил депутат.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал, поблагодарив всех членов Палаты представителей Нидерландов, которые поддержали создание специального трибунала по делу об агрессии против Украины.
"Путин и его окружение должны предстать перед судом за совершение этого преступления. Спрос на справедливость продолжает расти", – заявил Кулеба.
Grateful to all members of the Dutch House of Representatives @2eKamertweets who supported the establishment of a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Putin and his entourage must face trial for committing this crime. Demand for justice keeps mounting! https://t.co/ijUhaCiHVO— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
5 октября предложил создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии против Украины, который дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости такого трибунала.
Верховная Рада Украины 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.
16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании специального трибунала.