Международный уголовный суд получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины

Закон вносит правки в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые касаются урегулирования и усовершенствования сотрудничества с МУС. Орган будет уполномочен самостоятельно действовать на территории Украины после согласования с генеральным прокурором.

Об этом сегодня сказал генеральный прокурор Андрей Костин прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану во время встречи.

"Военные преступления являются неотъемлемой частью российской политической и военной стратегии, об этом свидетельствуют зверства, совершенные в Украине. Мы увидели на деоккупированных территориях Харьковской области очередные массовые захоронения. Мы фиксируем факты пыток, подвергшихся этим мирным людям. Каждое такое преступление должно быть тщательно зафиксировано для неотвратимости наказания", – сказал Костин.