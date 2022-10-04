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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный уголовный суд получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины

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Генпрокурор Андрей Костин встретился с прокурором МУС Каримом Ханом
Генпрокурор Андрей Костин встретился с прокурором МУС Каримом Ханом
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Специалисты Офиса прокурора Международного уголовного суда смогут проводить следственные и процессуальные действия на территории Украины. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, сообщает 4 октября Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Закон вносит правки в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые касаются урегулирования и усовершенствования сотрудничества с МУС. Орган будет уполномочен самостоятельно действовать на территории Украины после согласования с генеральным прокурором.

Об этом сегодня сказал генеральный прокурор Андрей Костин прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану во время встречи.

"Военные преступления являются неотъемлемой частью российской политической и военной стратегии, об этом свидетельствуют зверства, совершенные в Украине. Мы увидели на деоккупированных территориях Харьковской области очередные массовые захоронения. Мы фиксируем факты пыток, подвергшихся этим мирным людям. Каждое такое преступление должно быть тщательно зафиксировано для неотвратимости наказания", – сказал Костин.

Контекст:

На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил

18 сентября генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что в Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений россиян.

МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Теги: следствие, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Андрей Костин, Офис генпрокурора, Карим Хан, военное преступление
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