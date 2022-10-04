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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы слышали крики россиян, пытавшихся нас искать, чтобы добить". Жительница Чернигова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Диане ампутировали четыре пальца на ноге, ей предстоит пересадка кожи и длительная реабилитация нужно будет снова учиться ходить
Диане ампутировали четыре пальца на ноге, ей предстоит пересадка кожи и длительная реабилитация – нужно будет снова учиться ходить
Фото: civilvoicesmuseum.org

24-летняя Диана Емельянова с мамой, мужем и его младшим братом пытались эвакуироваться из Чернигова, их машину расстреляли русские военные. 15-летний Максим погиб на месте, мама получила смертельное ранение. Раненая Диана и ее муж Александр не верили в то, что выживут, но ползли по лесу и болотам, потом бежали по полю. Свою историю Диана рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, она опубликована на сайте проекта.

"Город находился под постоянными обстрелами, оставаться было страшнее, чем уезжать. Многие знакомые безопасно уехали, поэтому мы решили попробовать", – рассказала Диана.

Семья долго стояла в очереди на выезд, потом на блокпостах показывали запланированный маршрут, спрашивали, безопасно ли, получали положительные ответы, но возле одного из поворотов увидели танки. Когда танк начал поворачивать дуло в их сторону, Александр закричал: "Не наш!" По машине начали стрелять и пробили ее насквозь, семья выбралась из автомобиля и легла на землю.

"Младший брат уже был мертв. У него закатились глаза, была большая дыра в спине. Моя мама была тяжело ранена. У меня были отстрелены пальцы на ноге, они просто висели... Мы начали ползти", – вспоминает Диана.

Все это время по ним продолжали стрелять. Мама умерла по дороге, и Диана с мужем остались вдвоем. Были уверены, что погибнут, надежду на спасение они потеряли, но пытались двигаться дальше: пришлось ползти болотами, пробираться через сожженное поле, несмотря на ранения.

"Солдаты следовали за нами. Мы слышали, как танк давит ветки, слышали крики россиян, пытавшихся нас искать, чтобы добить", – рассказала она.

Паре удалось добраться до украинского блокпоста, откуда их доставили в больницу. Диане ампутировали четыре пальца, ей предстоит пересадка кожи и длительная реабилитация – нужно будет снова учиться ходить.

"От кого они нас спасают? Для чего это делают? Они убили ребенка. Они убили мою маму, светлого человека. Как и многие другие люди, она не заслужила такой смерти. Мы до сих пор не можем найти тела, чтобы похоронить", – поделилась Диана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

  • написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-001.
Контекст:

Российские оккупанты атаковали Чернигов в начале открытого вторжения 24 февраля. Город массированно обстреливали из артиллерии, сбрасывали на него авиабомбы. В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2 тыс. частных и более 800 многоэтажных домов. Город оккупантам захватить не удалось. Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.

Теги: Чернигов, смерть, Черниговская область, вторжение, Фонд Рината Ахметова, обстрелы, война России против Украины, семья, ранение, российские оккупанты, россияне
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