"Мы слышали крики россиян, пытавшихся нас искать, чтобы добить". Жительница Чернигова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Диане ампутировали четыре пальца на ноге, ей предстоит пересадка кожи и длительная реабилитация – нужно будет снова учиться ходить Фото: civilvoicesmuseum.org

"Город находился под постоянными обстрелами, оставаться было страшнее, чем уезжать. Многие знакомые безопасно уехали, поэтому мы решили попробовать", – рассказала Диана.

Семья долго стояла в очереди на выезд, потом на блокпостах показывали запланированный маршрут, спрашивали, безопасно ли, получали положительные ответы, но возле одного из поворотов увидели танки. Когда танк начал поворачивать дуло в их сторону, Александр закричал: "Не наш!" По машине начали стрелять и пробили ее насквозь, семья выбралась из автомобиля и легла на землю.

"Младший брат уже был мертв. У него закатились глаза, была большая дыра в спине. Моя мама была тяжело ранена. У меня были отстрелены пальцы на ноге, они просто висели... Мы начали ползти", – вспоминает Диана.

Все это время по ним продолжали стрелять. Мама умерла по дороге, и Диана с мужем остались вдвоем. Были уверены, что погибнут, надежду на спасение они потеряли, но пытались двигаться дальше: пришлось ползти болотами, пробираться через сожженное поле, несмотря на ранения.

"Солдаты следовали за нами. Мы слышали, как танк давит ветки, слышали крики россиян, пытавшихся нас искать, чтобы добить", – рассказала она.

Паре удалось добраться до украинского блокпоста, откуда их доставили в больницу. Диане ампутировали четыре пальца, ей предстоит пересадка кожи и длительная реабилитация – нужно будет снова учиться ходить.

"От кого они нас спасают? Для чего это делают? Они убили ребенка. Они убили мою маму, светлого человека. Как и многие другие люди, она не заслужила такой смерти. Мы до сих пор не можем найти тела, чтобы похоронить", – поделилась Диана.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;

посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";

позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-001.