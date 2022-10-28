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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Донецкой области полиция и волонтеры смогли вывезти двух детей, отец которых отказывался эвакуироваться и погиб от российского снаряда

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Отца детей убил осколок российского снаряда
Отца детей убил осколок российского снаряда
Фото: dn.npu.gov.ua

Полицейские Лимана совместно с волонтерами смогли эвакуировать двух детей – девятилетнего Андрея и 10-летнюю Олю. Их отец долго отказывался от эвакуации, а затем погиб от осколка российского снаряда. Об этом сообщила полиция Донецкой области.

Семья жила в селе Торское Лиманской общины. Населенный пункт почти каждый день подвергается ударам российских оккупантов. Полицейские регулярно приезжали в семью с просьбой эвакуироваться (в последний раз – неделю назад), но отец категорически отказывался.

"Волонтеры предлагали главе семьи жилье и даже работу в другом регионе Украины. Также мы обещали, что дети будут проживать и учиться в комфортных условиях. Но мужчина написал нам официальный отказ", – говорит и.о. начальника отдела полиции №3 Лимана Игорь Угневенко.

Видео того, как полиция уговаривала семью эвакуироваться, опубликовала в своем Twitter военнослужащая и депутат Киевсовета Алина Михайлова.

Вскоре после официального отказа отца эвакуироваться российские оккупанты открыли огонь по селу. Один из снарядов прилетел во двор дома, где жила семья. Отца, который был на улице, задело осколками. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте. Дети не пострадали, так как в этот момент находились в доме.

"К нам во двор попал снаряд. Папа в это время был на улице, он как раз собирался зайти в дом, но не успел, его убило. Мы очень испугались и спрятались", – рассказывает его сын Андрей.

Мать детей скончалась четыре года назад, отец воспитывал их сам. После трагедии Андрея и его сестру Олю забрали к себе соседи и позвонили в полицию с просьбой о помощи.

Правоохранители организовали эвакуационный рейс и вместе с волонтерами и госпитальерами отправились за детьми. Андрей сразу согласился ехать, а Оля очень боялась, что их отвезут в детский дом.

"Мы раньше уже приезжали к этим детям, они нас знали. Поэтому удалось успокоить девочку и уговорить ее поехать вместе с братом в более безопасное место", – рассказывает участковый офицер полиции Артем Меденцев.

Спасатели уехали двумя машинами. В одной везли детей, в другой – тело отца, чтобы не травмировать детей. Позже волонтеры вернулись за вещами Андрея и Оли.

Дети находятся в Покровском районе, их забрала к себе родная тетя. У женщины также есть ребенок, поэтому ювенальные полицейские предложили семье эвакуироваться, поскольку в Донецкой области сейчас опасно. В настоящее время соцслужбы подыскивают для семьи жилье в более безопасном регионе страны.

ВИДЕО
Видео: Поліція Донецької області / YouTube
Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявлено 181 тело мирных жителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, полиция, оккупация, волонтеры, дети, война России против Украины
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