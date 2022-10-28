Из Донецкой области полиция и волонтеры смогли вывезти двух детей, отец которых отказывался эвакуироваться и погиб от российского снаряда

Семья жила в селе Торское Лиманской общины. Населенный пункт почти каждый день подвергается ударам российских оккупантов. Полицейские регулярно приезжали в семью с просьбой эвакуироваться (в последний раз – неделю назад), но отец категорически отказывался.

"Волонтеры предлагали главе семьи жилье и даже работу в другом регионе Украины. Также мы обещали, что дети будут проживать и учиться в комфортных условиях. Но мужчина написал нам официальный отказ", – говорит и.о. начальника отдела полиции №3 Лимана Игорь Угневенко.

Видео того, как полиция уговаривала семью эвакуироваться, опубликовала в своем Twitter военнослужащая и депутат Киевсовета Алина Михайлова.

Торське, Донецька область

Наразі цей населений пункт знаходиться під постійними обстрілами, село знаходиться на лінії фронту



Хворий на голову батько не дає дозволу на вивезення ні себе ні своїх малих дітей pic.twitter.com/13IWcgIawv — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) October 25, 2022

Вскоре после официального отказа отца эвакуироваться российские оккупанты открыли огонь по селу. Один из снарядов прилетел во двор дома, где жила семья. Отца, который был на улице, задело осколками. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте. Дети не пострадали, так как в этот момент находились в доме.

"К нам во двор попал снаряд. Папа в это время был на улице, он как раз собирался зайти в дом, но не успел, его убило. Мы очень испугались и спрятались", – рассказывает его сын Андрей.

Мать детей скончалась четыре года назад, отец воспитывал их сам. После трагедии Андрея и его сестру Олю забрали к себе соседи и позвонили в полицию с просьбой о помощи.

Правоохранители организовали эвакуационный рейс и вместе с волонтерами и госпитальерами отправились за детьми. Андрей сразу согласился ехать, а Оля очень боялась, что их отвезут в детский дом.

"Мы раньше уже приезжали к этим детям, они нас знали. Поэтому удалось успокоить девочку и уговорить ее поехать вместе с братом в более безопасное место", – рассказывает участковый офицер полиции Артем Меденцев.

Спасатели уехали двумя машинами. В одной везли детей, в другой – тело отца, чтобы не травмировать детей. Позже волонтеры вернулись за вещами Андрея и Оли.

Дети находятся в Покровском районе, их забрала к себе родная тетя. У женщины также есть ребенок, поэтому ювенальные полицейские предложили семье эвакуироваться, поскольку в Донецкой области сейчас опасно. В настоящее время соцслужбы подыскивают для семьи жилье в более безопасном регионе страны.

ВИДЕО

Видео: Поліція Донецької області / YouTube