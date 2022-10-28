В Донецкой области за сутки погибло четыре человека, правоохранители нашли еще пять тел мирных жителей, убитых оккупантами – ОВА

"За 27 октября стало известно о четырех мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: трех в Бахмуте и одном в Святогорске", – написал Кириленко.

Еще девять человек получили ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела пяти мирных жителей, погибших во время оккупации села Шандриголово.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1112 человек, еще 2483 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.