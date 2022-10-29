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29 октября, 2022
 
Новости

"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына

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Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 29 октября опубликовал в Instagram фото своего сына Руслана, на котором тот запечатлен со спины во время игры на планшете.

"У нас с детства учат основам ПВО на МАЙДАНчиках и тайных базах НАТО", – подписал он снимок.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией, кроме сына Руслана, воспитывает двоих дочерей – Евгению и Александру.

Теги: дети, семья, Виталий Ким
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