"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери

"Мои дети заметили, что лай собаки сводит меня с ума. Поэтому они записали его и теперь воспроизводят в бесконечном цикле на плеере со случайными паузами, чтобы он выглядел более реалистично. Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы", – написала она.

Контекст:

Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете.

19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).

В сентябре 2022 года Цукерберг сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится еще одна дочь.