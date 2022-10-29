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29 октября, 2022
 
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"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери

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Цукерберг и Чан поженились в 2012 году
Цукерберг и Чан поженились в 2012 году
Фото: Priscilla Chan / Facebook

Беременная жена генерального директора Facebook Марка Цукерберга Присцилла Чан призналась, что лай собаки сводит ее с ума, но их дочери записали этот звук и теперь включают его на плеере. Об этом она написала 28 октября в Facebook.

"Мои дети заметили, что лай собаки сводит меня с ума. Поэтому они записали его и теперь воспроизводят в бесконечном цикле на плеере со случайными паузами, чтобы он выглядел более реалистично. Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы", – написала она.

https://www.facebook.com/priscilla/posts/pfbid02jhpDJfxWUMw2CWrnqvKeniy7NstMi8coJmpYNiZoLebooexUVqYoEsZqGa13dHKfl

Контекст:

Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете.

19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).

В сентябре 2022 года Цукерберг сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится еще одна дочь.

Теги: Марк Цукерберг, дети, семья
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