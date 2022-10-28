Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN

Осенью 2022 года от работы с Уэстом отказались несколько модных брендов Фото: ЕРА

По словам одного из собеседников, рэпер говорил, что читал книгу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Mein Kampf и восхищался тем, как фашисты использовали пропаганду. Другие члены команды знали о том, что Уэст восхищается Гитлером.

В публикации отмечается, что ранее бывший журналист издания TMZ Вэн Лэтан, который в 2018 году записывал интервью с Уэстом, заявил, что артист упоминал Гитлера и в разговоре с ним, но редакция решила это не публиковать.