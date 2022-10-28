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28 октября, 2022
 
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Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN

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Осенью 2022 года от работы с Уэстом отказались несколько модных брендов
Осенью 2022 года от работы с Уэстом отказались несколько модных брендов
Фото: ЕРА

Американский рэпер Канье Уэст хотел назвать свой альбом Ye, презентация которого состоялась в 2018 году, Hitler. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на информацию, полученную от людей, которые ранее работали в команде артиста, но решили остаться неназванными, опасаясь профессиональных проблем после огласки их фамилий.

По словам одного из собеседников, рэпер говорил, что читал книгу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Mein Kampf и восхищался тем, как фашисты использовали пропаганду. Другие члены команды знали о том, что Уэст восхищается Гитлером. 

В публикации отмечается, что ранее бывший журналист издания TMZ Вэн Лэтан, который в 2018 году записывал интервью с Уэстом, заявил, что артист упоминал Гитлера и в разговоре с ним, но редакция решила это не публиковать.

Контекст:

Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах

Осенью Уэст появился на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter и сделал ряд антисемитских высказываний в соцсетях. После этого его страницы были заблокированы.

Кроме того, от сотрудничества с Уэстом отказались французский модный дома Balenciaga и немецкая компания Adidas.

Теги: Адольф Гитлер, фашизм, CNN, Adidas, скандал, Канье Уэст, Balenciaga
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