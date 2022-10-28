Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN

По словам одного из собеседников, рэпер говорил, что читал книгу лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Mein Kampf и восхищался тем, как фашисты использовали пропаганду. Другие члены команды знали о том, что Уэст восхищается Гитлером.
В публикации отмечается, что ранее бывший журналист издания TMZ Вэн Лэтан, который в 2018 году записывал интервью с Уэстом, заявил, что артист упоминал Гитлера и в разговоре с ним, но редакция решила это не публиковать.
Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".
Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.
Осенью Уэст появился на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter и сделал ряд антисемитских высказываний в соцсетях. После этого его страницы были заблокированы.
Кроме того, от сотрудничества с Уэстом отказались французский модный дома Balenciaga и немецкая компания Adidas.