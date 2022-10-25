Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
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Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина

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Уэст спровоцировал скандал, появившись на публике в футболке с принтом White Lives Matter
Уэст спровоцировал скандал, появившись на публике в футболке с принтом White Lives Matter
Фото: ЕРА

Немецкая компания Adidas прекратила сотрудничество с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Об это 25 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании.

В публикации отмечается, что причиной расторжения партнерства стало появление Уэста на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter.

В компании заявили, что "не терпят антисемитизм или любые другие формы ненависти". Подчеркивается, что поведение рэпера нарушает ценности компании относительно взаимоуважения и справедливости.

Уэст пока что не комментировал прекращение сотрудничества с немецким бредом.

Контекст:

Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.

Теги: реклама, Adidas, Канье Уэст
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