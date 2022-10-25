Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина

Уэст спровоцировал скандал, появившись на публике в футболке с принтом White Lives Matter Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что причиной расторжения партнерства стало появление Уэста на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter.

В компании заявили, что "не терпят антисемитизм или любые другие формы ненависти". Подчеркивается, что поведение рэпера нарушает ценности компании относительно взаимоуважения и справедливости.

Уэст пока что не комментировал прекращение сотрудничества с немецким бредом.