Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина

В публикации отмечается, что причиной расторжения партнерства стало появление Уэста на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter.
В компании заявили, что "не терпят антисемитизм или любые другие формы ненависти". Подчеркивается, что поведение рэпера нарушает ценности компании относительно взаимоуважения и справедливости.
Уэст пока что не комментировал прекращение сотрудничества с немецким бредом.
Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".
Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.