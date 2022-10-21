Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

На сайте модного дома теперь нельзя купить вещи, созданные совместно с Канье Уэстом Фото: EPA

Несмотря на то, что официальных заявлений модный дом не делал, все свидетельствует о разрыве. Из прессы удалили все фото Канье, который открывал показ Balenciaga на недавней недели моды в Париже. Также из ассортимента официальных бутиков марки убрали совместную коллекцию бренда с репером. Товары из линейки более недоступны и на официальном сайте компании, пишет сайт.

Скорее всего, бренд решил разорвать отношения с Уэстом из-за его появления в футболке White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Она вызвала недовольство общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения, допускает издание.