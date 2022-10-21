Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
Новости

Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На сайте модного дома теперь нельзя купить вещи, созданные совместно с Канье Уэстом
На сайте модного дома теперь нельзя купить вещи, созданные совместно с Канье Уэстом
Фото: EPA

Французский модный дома Balenciaga прекратил сотрудничество с американским репером и дизайнером Канье Уэстом из-за его последних провокационных выходок. Об этом сообщает сайт Hypebeast.

Несмотря на то, что официальных заявлений модный дом не делал, все свидетельствует о разрыве. Из прессы удалили все фото Канье, который открывал показ Balenciaga на недавней недели моды в Париже. Также из ассортимента официальных бутиков марки убрали совместную коллекцию бренда с репером. Товары из линейки более недоступны и на официальном сайте компании, пишет сайт.

Скорее всего, бренд решил разорвать отношения с Уэстом из-за его появления в футболке White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Она вызвала недовольство общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения, допускает издание.

Контекст:

Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.

В феврале 2021 года Уэст развелся женой, американской моделью Ким Кардашян. В браке у них родилось четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Теги: Париж, мода, скандал, Канье Уэст, Balenciaga
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
"С начинкой можно экспериментировать". Хименес-Браво показал, как готовит вертуту
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
  "Стиль". Wellboy презентовал новую песню. Видео
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
Дантес показал Кацурину в постели. Фото
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
"Мама в трусах", "Ах уж эти панталоны!" Мама Сердючки удивила фанов в сети
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
СНБО на пять лет ввел санкции против Лорак, Повалий и Тодоренко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 