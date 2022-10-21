Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Несмотря на то, что официальных заявлений модный дом не делал, все свидетельствует о разрыве. Из прессы удалили все фото Канье, который открывал показ Balenciaga на недавней недели моды в Париже. Также из ассортимента официальных бутиков марки убрали совместную коллекцию бренда с репером. Товары из линейки более недоступны и на официальном сайте компании, пишет сайт.
Скорее всего, бренд решил разорвать отношения с Уэстом из-за его появления в футболке White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Она вызвала недовольство общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения, допускает издание.
Уэст известен своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".
Осенью 2021 года артист официально сменил свое имя в документах.
В феврале 2021 года Уэст развелся женой, американской моделью Ким Кардашян. В браке у них родилось четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.