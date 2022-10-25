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25 октября, 2022
 
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Британский радиоведущий умер во время прямого эфира

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Причина смерти Тима Гофа не называется
Причина смерти Тима Гофа не называется
Фото: GenX Radio Suffolk / Facebook

55-летний британский радиоведущий Тим Гоф 24 октября умер во время утреннего прямого эфира на GenX Radio. Об этом сообщается на странице радиостанции в Facebook.

Причина смерти ведущего не называется. 

https://www.facebook.com/genxuk/posts/pfbid0TttM1MYVxBLyDm1ACkrNju7KLayU8JY1tzuue3CLRWuuJj6wKgPrtgu9yBCCxFfHl

Контекст:

55-летний Гоф начал карьеру радиоведущего в 1986 году. Он стоял у истоков GenX Radio.

Теги: смерть, телеведущий, ведущий
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