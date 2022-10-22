Умер журналист и режиссер-документалист Канфер, снявший фильм о Василии Слипаке

"Сегодня утром не стало моего Лени… Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо, только когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело", – написала она.

Светлана Канфер добавила, что постарается похоронить мужа рядом с его отцом в Израиле.