Умер журналист и режиссер-документалист Канфер, снявший фильм о Василии Слипаке

"Сегодня утром не стало моего Лени… Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо, только когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело", – написала она.
Светлана Канфер добавила, что постарается похоронить мужа рядом с его отцом в Израиле.
Леонид Канфер родился в Минске, работал журналистом в нескольких странах. В 2017 году он представил документальный фильм "Моя война: две жизни Василия Слипака" об украинском оперном певце, который оставил карьеру в Парижской опере, чтобы воевать на Донбассе на стороне ВСУ. Слипак погиб в 2016 году.
В 2018 году у Канфера диагностировали опухоль головного мозга. Рассказывая о борьбе с болезнью, он говорил, что до нее "ничего о жизни не знал", отмечает "Радіо Свобода".