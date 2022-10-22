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Умер журналист и режиссер-документалист Канфер, снявший фильм о Василии Слипаке

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Канфер является автором документального фильма "Моя война: две жизни Василия Слипака"
Канфер является автором документального фильма "Моя война: две жизни Василия Слипака"
Фото: Україна без сиріт / Facebook

Утром 22 октября в одной из больниц Германии умер журналист и режиссер-документалист Леонид Канфер. Об этом сообщила в Facebook его жена, украинская журналистка Светлана Канфер.

"Сегодня утром не стало моего Лени… Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего дня рождения, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо, только когда я его отпустила, потому что видела, как ему тяжело", – написала она.

Светлана Канфер добавила, что постарается похоронить мужа рядом с его отцом в Израиле.

https://www.facebook.com/volodumura.makohonska/posts/pfbid02ozoxcsdrSLbMX3biUuU761KRS6yQfrfJDNzWvhmRHjcrFYDKr5VCChu8E7vKNb4Nl

Контекст:

Леонид Канфер родился в Минске, работал журналистом в нескольких странах. В 2017 году он представил документальный фильм "Моя война: две жизни Василия Слипака" об украинском оперном певце, который оставил карьеру в Парижской опере, чтобы воевать на Донбассе на стороне ВСУ. Слипак погиб в 2016 году.

В 2018 году у Канфера диагностировали опухоль головного мозга. Рассказывая о борьбе с болезнью, он говорил, что до нее "ничего о жизни не знал", отмечает "Радіо Свобода".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, смерть, журналисты
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