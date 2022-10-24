Стало известно, от чего умер Хагрид

Выяснилось, что актер страдал сразу от нескольких серьезных заболеваний. Среди них – инфекции, проблемы с сердцем и лишний вес, пишет сайт.
В свидетельстве о смерти указано, что кончина наступила от полиорганной недостаточности.
В документе еще говорится, что Колтрейн боролся с сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и закупоркой сердца.
Кроме того, ранее у Колтрейна был диагностирован диабет второго типа и ожирение.
Напомним, звезда Поттерианы умер 14 октября. Ему было 72 года. Он скончался в больнице недалеко от своего дома в Шотландии.
Колтрейн родился 30 марта 1950 года в городке Рутерглен (Шотландия). Карьеру актера начал в 1979 году.
Всемирную известность ему принесла роль Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Он также снимался в фильмах "Монашки в бегах", "Золотой глаз", "Громобой".