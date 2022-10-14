Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

В своем заявлении его агент Белинда Райт подтвердила, что актер скончался в больнице недалеко от города Фолкерка в Шотландии.
"Он был замечательным актером, блестяще остроумным. После 40 лет совместной работы мне будет его не хватать", – цитирует сайт слова агента актера.
Известно, что в течение последних двух лет Робби Колтрейн проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов. СМИ сообщали, что из-за недуга артист не мог самостоятельно ходить.
Робби Колтрейн родился 30 марта 1950 года в городке Рутерглен, Шотландия. Карьера актера началась в 1979 году. Кроме роли Хагрида, зрители полюбили Колтрейна за его роли в фильмах "Монашки в бегах", "Золотой глаз", "Громобой", пишет издание.