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14 октября, 2022
 
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Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

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Робби Колтрейну было 72 года
Робби Колтрейну было 72 года
Фото: EPA

Британский актер Робби Колтрейн скончался 14 октября. Ему было 72 года, сообщает BBC.

В своем заявлении его агент Белинда Райт подтвердила, что актер скончался в больнице недалеко от города Фолкерка в Шотландии.

"Он был замечательным актером, блестяще остроумным. После 40 лет совместной работы мне будет его не хватать", – цитирует сайт слова агента актера.

Известно, что в течение последних двух лет Робби Колтрейн проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов. СМИ сообщали, что из-за недуга артист не мог самостоятельно ходить.

Контекст:

Робби Колтрейн родился 30 марта 1950 года в городке Рутерглен, Шотландия. Карьера актера началась в 1979 году. Кроме роли Хагрида, зрители полюбили Колтрейна за его роли в фильмах "Монашки в бегах", "Золотой глаз", "Громобой", пишет издание.

Теги: кино, смерть, шоу-бизнес, Гарри Поттер
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