Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

В своем заявлении его агент Белинда Райт подтвердила, что актер скончался в больнице недалеко от города Фолкерка в Шотландии.

"Он был замечательным актером, блестяще остроумным. После 40 лет совместной работы мне будет его не хватать", – цитирует сайт слова агента актера.

Известно, что в течение последних двух лет Робби Колтрейн проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов. СМИ сообщали, что из-за недуга артист не мог самостоятельно ходить.