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Скончался Шон Коннери

Прославленный киноактер шотландского происхождения сэр Шон Коннери скончался на Багамских островах на 91-м году жизни.

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Шон Коннери снимался в кино почти 50 лет
Шон Коннери снимался в кино почти 50 лет
Фото: EPA

31 октября на Багамских островах скончался известный киноактер шотландского происхождения Шон Коннери, сообщает британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на семью Коннери.

Коннери умер ночью во сне, сказано в заявлении родных киноактера. Причины смерти не называются.

В августе Шону Коннери исполнилось 90 лет. Он начал сниматься в кино в 1950-х годах. До 2003 года, когда вышел последний фильм с его участием ("Лига выдающихся джентльменов"), Коннери сыграл более чем в 70 картинах. Наибольшую известность ему принесли роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, также он снимался в фильмах об Индиане Джонсе, "Неприкасаемых" и других.

Актер был лауреатом кинопремий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2000 году королева Великобритании Елизавета ІІ посвятила Коннери в рыцари.

Теги: кино, смерть, Шон Коннери
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