Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
Новости

На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки

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Maruv до войны строила карьеру в РФ
Maruv до войны строила карьеру в РФ
Фото: maruvofficial / Instagram

28 октября в Instagram Stories украинской певицы Maruv, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину строила карьеру в России, был опубликован пост с информацией об артистке.

Это первая активность на ее странице после скандала с интервью, которое вышло в российском глянце в марте 2022 года, спустя менее месяца после нападения РФ на Украину. После этого беременная артистка исчезла из публичного пространства.

"Привет всем. С Maruv все окей. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем, кто переживал за нее",  говорится в сообщении, написанном на английском языке.

Где именно находится артистка, не уточняется.

Фото: MARUV / Facebook
Скрншот: maruvofficial / Instagram

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до войны часто выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

26 февраля 2022 года Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что певица находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине. 

Теги: война России против Украины, беременность, певица, Maruv
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