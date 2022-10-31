На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки

Это первая активность на ее странице после скандала с интервью, которое вышло в российском глянце в марте 2022 года, спустя менее месяца после нападения РФ на Украину. После этого беременная артистка исчезла из публичного пространства.

"Привет всем. С Maruv все окей. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем, кто переживал за нее", – говорится в сообщении, написанном на английском языке.

Где именно находится артистка, не уточняется.