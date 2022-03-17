Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы

Российские журналисты заявили, что Maruv после нападения РФ на Украину находится под Киевом Фото: maruvofficial / Instagram

Изначально анонс интервью с артисткой, обнародованный на 20-й день войны России против Украины, выглядел вот так: "Певица Maruv готовится впервые стать мамой. О своих внутренних и внешних трансформациях она рассказала в интервью Hello!".

Украинская ведущая Леся Никитюк в ответ предложила певице, появившейся во время войны на страницах издания страны-агрессора, посетить разрушенный оккупантами родной для нее Харьков, а журналистка Катя Осадчая посоветовала Maruv отправиться вслед за российским кораблем.

После этого анонс нового журнала с интервью Maruv был отредактирован.

В новой версии анонса говорится, что певица в настоящее время находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

Война России против Украины. Главное (обновляется)