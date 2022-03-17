Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы

Изначально анонс интервью с артисткой, обнародованный на 20-й день войны России против Украины, выглядел вот так: "Певица Maruv готовится впервые стать мамой. О своих внутренних и внешних трансформациях она рассказала в интервью Hello!".
Украинская ведущая Леся Никитюк в ответ предложила певице, появившейся во время войны на страницах издания страны-агрессора, посетить разрушенный оккупантами родной для нее Харьков, а журналистка Катя Осадчая посоветовала Maruv отправиться вслед за российским кораблем.
После этого анонс нового журнала с интервью Maruv был отредактирован.
В новой версии анонса говорится, что певица в настоящее время находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 февраля Maruv на своей странице в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.