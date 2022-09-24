Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех

"Каждый выезд я согласовываю со своим руководством, потому что по умолчанию я должен быть в регионе. Я бы с удовольствием на выходные уезжал бы в Одессу или в Киев, покурил бы кальян. Но нельзя", – рассказал он.
По словам Кима, за это время он только один раз виделся со своей семьей.
"Многие семьи, в том числе наши высокопоставленные, говорят, что проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех, пока я освобожусь, чтобы позвонить: "Все в порядке, спокойной ночи". Я даже не могу сказать, что первые четыре месяца была возможность, чтобы поговорить. Потом стало чуть полегче. Сейчас совсем вроде легче с точки зрения общения с семьей", – отметил он.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.