Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2022
 
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Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех

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Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким за семь месяцев войны выезжал за пределы области трижды, в том числе чтобы увидеться с семьей. Об этом он рассказал 23 сентября в интервью YouTube-каналу "Гроші".

"Каждый выезд я согласовываю со своим руководством, потому что по умолчанию я должен быть в регионе. Я бы с удовольствием на выходные уезжал бы в Одессу или в Киев, покурил бы кальян. Но нельзя", – рассказал он.

По словам Кима, за это время он только один раз виделся со своей семьей.

"Многие семьи, в том числе наши высокопоставленные, говорят, что проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех, пока я освобожусь, чтобы позвонить: "Все в порядке, спокойной ночи". Я даже не могу сказать, что первые четыре месяца была возможность, чтобы поговорить. Потом стало чуть полегче. Сейчас совсем вроде легче с точки зрения общения с семьей", – отметил он.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: война России против Украины, семья, Виталий Ким
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