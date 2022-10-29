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29 октября, 2022
 
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60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь

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Кондратюк отец троих детей
Кондратюк – отец троих детей
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью, которое 27 октября опубликовано на YouTube-канале Rostyslove Production, рассказал, где и чем сейчас занимаются его трое детей.

По словам ведущего, его сыновья живут и работают в Киеве.

"Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Да, донатят на ВСУ, возят, волонтерские какие-то вещи,  сказал 60-летний ведущий. – Они оба в четвертой волне мобилизации, так же, как и я, кстати. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое". 

Рассказывая о дочери, Кондратюк сообщил, что она учится в одном из американских университетов на втором курсе.

"Она учится на инженера космических систем, что для нашей семьи стало неожиданностью. Учится она у нас прекрасно. Единственная проблема – что, конечно, она не смогла прилететь даже на каникулы из-за того, что не летают самолеты. Решили, что разумнее остаться там. Сейчас, надеюсь, в декабре она приедет через Варшаву. Привезем ее домой",  отметил он.

Контекст:

Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова.

В браке с женой, экономистом Александрой Городецкой у Кондратюка родились два сына и дочь.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Игорь Кондратюк
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