60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь

По словам ведущего, его сыновья живут и работают в Киеве.

"Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Да, донатят на ВСУ, возят, волонтерские какие-то вещи, – сказал 60-летний ведущий. – Они оба в четвертой волне мобилизации, так же, как и я, кстати. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое".

Рассказывая о дочери, Кондратюк сообщил, что она учится в одном из американских университетов на втором курсе.

"Она учится на инженера космических систем, что для нашей семьи стало неожиданностью. Учится она у нас прекрасно. Единственная проблема – что, конечно, она не смогла прилететь даже на каникулы из-за того, что не летают самолеты. Решили, что разумнее остаться там. Сейчас, надеюсь, в декабре она приедет через Варшаву. Привезем ее домой", – отметил он.