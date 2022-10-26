Детский омбудсмен РФ призналась, что незаконно усыновила депортированного "из подвала" оккупированного Мариуполя мальчика

Об этом 26 октября на пресс-конференции рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Видеозапись мероприятия опубликована в ее Telegram.
Львова-Белова призналась, что усыновила мальчика "из подвала" временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.
По ее словам, всего было вывезено с Донбасса в Россию до 2 тыс. детей-сирот.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляла, что россияне, которые незаконно усыновили украинских детей, будут наказаны.
"Я хочу предупредить тех, кто сейчас думает, что он может взять на попечение такого ребенка или он может на территории РФ усыновить: они тоже будут соучастниками преступлений. У нас уже есть фамилии тех россиян, которые это делают. И я хочу их также предупредить и зафиксировать, потому что это потребуется для Международного уголовного суда. Они будут нести за это ответственность, – отмечала вице-премьер. – Мы не позволяли усыновлять наших детей… Если есть дети, они [россияне] должны нам засигнализировать, и мы готовы приехать и забрать детей".
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.