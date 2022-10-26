Детский омбудсмен РФ призналась, что незаконно усыновила депортированного "из подвала" оккупированного Мариуполя мальчика

По данным минфина США, Львова-Белова непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в РФ Фото: Мария Львова-Белова / Telegram

Об этом 26 октября на пресс-конференции рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Видеозапись мероприятия опубликована в ее Telegram.

Львова-Белова призналась, что усыновила мальчика "из подвала" временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.

По ее словам, всего было вывезено с Донбасса в Россию до 2 тыс. детей-сирот.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляла, что россияне, которые незаконно усыновили украинских детей, будут наказаны.

"Я хочу предупредить тех, кто сейчас думает, что он может взять на попечение такого ребенка или он может на территории РФ усыновить: они тоже будут соучастниками преступлений. У нас уже есть фамилии тех россиян, которые это делают. И я хочу их также предупредить и зафиксировать, потому что это потребуется для Международного уголовного суда. Они будут нести за это ответственность, – отмечала вице-премьер. – Мы не позволяли усыновлять наших детей… Если есть дети, они [россияне] должны нам засигнализировать, и мы готовы приехать и забрать детей".