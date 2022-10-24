Оккупанты вывезли украинских детей из Энергодара в РФ и не отдают родителям – Федоров

По его словам, в настоящее время, когда дети из Энергодара находятся в Краснодарском крае, родителям отправляют сообщения, что их дети задерживаются в России на неопределенный срок. Родителей попросили передать детям зимние вещи.

До этого оккупанты пытались отправить детей из Мелитополя в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, однако сопротивление родителей не дало им это сделать, отметил Федоров.

"Предостерегаю всех родителей с временно оккупированных территорий: не отдавайте своих детей в руки оккупантов. Есть высокая вероятность того, что рашисты будут удерживать их как живой щит и не вернут домой", – заявил мэр.