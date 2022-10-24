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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли украинских детей из Энергодара в РФ и не отдают родителям – Федоров

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Федоров рассказал, зачем оккупанты вывозят детей с украинских территорий
Федоров рассказал, зачем оккупанты вывозят детей с украинских территорий
Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Россияне взяли в плен детей из Энергодара Запорожской области – их вывезли якобы на "отдых" и "обучение" в Крым и Россию и не возвращают родителям. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров 24 октября в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, в настоящее время, когда дети из Энергодара находятся в Краснодарском крае, родителям отправляют сообщения, что их дети задерживаются в России на неопределенный срок. Родителей попросили передать детям зимние вещи.

До этого оккупанты пытались отправить детей из Мелитополя в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, однако сопротивление родителей не дало им это сделать, отметил Федоров.

"Предостерегаю всех родителей с временно оккупированных территорий: не отдавайте своих детей в руки оккупантов. Есть высокая вероятность того, что рашисты будут удерживать их как живой щит и не вернут домой", – заявил мэр.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, дети, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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