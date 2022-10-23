Энергодар на грани гуманитарной катастрофы – мэр

"Энергодар на грани гуманитарной катастрофы, потому что обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город без газа уже полгода, постоянно перебои с электричеством, водоотводом и водоснабжением. Большой вопрос относительно отопительного сезона, он под большим вопросом", – сказал он.

Орлов напомнил, что Энергодар имеет централизованную систему отопления и она идет от ТЭС, которая из-за военных действий не работает с весны, и от ЗАЭС, которая находится в режиме остановки.

"Перспектив по запуску отопления сейчас нет", – сказал он.

Также мэр отметил, что работников атомной станции заставляют подписывать договоры с фейковой управляющей компанией, созданной Россией, блокируются пропуски атомщиков, что может иметь негативные последствия в работе станции.

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