ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергодар на грани гуманитарной катастрофы – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Энергодар оккупирован с марта
Энергодар оккупирован с марта
Фото: depositphotos.com

Временно оккупированный Энергодар Запорожской области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, его цитирует "Укринформ".

"Энергодар на грани гуманитарной катастрофы, потому что обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город без газа уже полгода, постоянно перебои с электричеством, водоотводом и водоснабжением. Большой вопрос относительно отопительного сезона, он под большим вопросом", – сказал он.

Орлов напомнил, что Энергодар имеет централизованную систему отопления и она идет от ТЭС, которая из-за военных действий не работает с весны, и от ЗАЭС, которая находится в режиме остановки.

"Перспектив по запуску отопления сейчас нет", – сказал он.

Также мэр отметил, что работников атомной станции заставляют подписывать договоры с фейковой управляющей компанией, созданной Россией, блокируются пропуски атомщиков, что может иметь негативные последствия в работе станции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области находится под оккупацией россиян с марта.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (134323)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (129971)
3
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (92406)
4
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (92131)
5
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга (48984)
6
"Волочкова, которую мы заслужили", "Голландская марихуана и не на такое способна". В сети обсуждают поведение Каминской (38885)
7
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (36007)
8
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом (31588)
 
 
 
 