Энергодар на грани гуманитарной катастрофы – мэр

"Энергодар на грани гуманитарной катастрофы, потому что обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город без газа уже полгода, постоянно перебои с электричеством, водоотводом и водоснабжением. Большой вопрос относительно отопительного сезона, он под большим вопросом", – сказал он.
Орлов напомнил, что Энергодар имеет централизованную систему отопления и она идет от ТЭС, которая из-за военных действий не работает с весны, и от ЗАЭС, которая находится в режиме остановки.
"Перспектив по запуску отопления сейчас нет", – сказал он.
Также мэр отметил, что работников атомной станции заставляют подписывать договоры с фейковой управляющей компанией, созданной Россией, блокируются пропуски атомщиков, что может иметь негативные последствия в работе станции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.