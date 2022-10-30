Россияне запретили жителям оккупированных территорий переходить на зимнее время – мэр Мелитополя

"Существование вне реальности и в вымышленном диктатором мире – фирменный стиль Рссии. Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время. Диктатору из кремля никак не понять, что наши люди с нами, несмотря на запугивание и все их нелепые требования. А вот время кафиров подходит к концу. Победа уже близко", – написал он.

Украина ежегодно переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября. Стрелки часов 30 октября перевели на час назад.

Летнее время в Украине совпадало с московским.