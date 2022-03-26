Украина в ночь на 27 марта переходит на летнее время

Стрелки часов в 3.00 переводятся на один час вперед.
Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны с целью экономить электроэнергию. Однако с тех пор человечество нашло другие способы экономить ее, и, как сообщает "ВВС News Україна", по оценке чешских ученых, такая практика позволяет сэкономить лишь 0,34% электроэнергии.
Глава отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и газа YASNO Антон Ковалишин говорил "Укринформу", что влияние перевода часов на экономию составляет от 0,2% до 2%. "Можно сказать, в пределах статистической погрешности", – отмечал он в марте 2021 года.
Согласно результатам исследования медицинского Каролинского института в Стокгольме, которое провели в 2008 году, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда примерно на 5% в первую неделю после перевода часов, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время этот риск снижается, но в меньшей степени.
В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение. В последнее время в Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.
19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.