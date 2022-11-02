ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Днепропетровской областью ночью сбили шесть дронов-камикадзе – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ продолжают сбивать иранские дроны над Украиной
ВСУ продолжают сбивать иранские дроны над Украиной
Фото: Віталій Кличко / Telegram (архив)

Грохот, который слышали ночью в Днепропетровской области – работа украинской ПВО. Об этом сообщил утром 2 ноября в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"За несколько часов военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью шесть вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Валентин Резниченко, война России против Украины, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (194805)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (163047)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (123431)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (113765)
5
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (76832)
6
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (73795)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (57038)
8
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (55759)
 
 
 
 