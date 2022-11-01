Иран готовится отправить в Россию дополнительное вооружение, включая баллистические ракеты — CМИ

Сделка РФ с Ираном включает дополнительные беспилотники и баллистические ракеты семейства Fateh и Zolfaghar, сообщало Reuters Фото: ЕРВ

По данным телеканала, в нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

"Новая ожидаемая поставка ознаменует значительное увеличение поддержки Ираном военных усилий России. Хотя точные сроки неясны, официальные лица считают, что оружие обязательно будет доставлено до конца года", – говорится в статье.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США 31 октября заявил, что у Пентагона нет данных о том, что Иран готовится отправить ракеты. Миссия Тегерана при ООН оказалась комментировать эту информацию для телеканала.

О том, что Иран пообещал предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников, сообщало 18 октября Reuters. Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников и двух иранских дипломатов, агентство утверждало, что речь идет о баллистических ракетах с повышенной точностью семейства Fateh и Zolfaghar.